نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل صحيح تم تأجيل عودة المدارس بأمر ملكي لهذا العام 1444 أم مجرد شائعة؟..التعليم تنهي الجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الفترات الأخيرة زادت الأخبار والأنباء التي قد انتشرت في الوسط وكانت تدور حول إلغاء الترم الثالث بالعام القادم، واعتماد ترمين فقط مثل الأعوام السابقة، ومنهم من قال بأن الدراسة سيتم تأجيلها بشكل تام، وليس هناك أي ميعاد لعودتها والبعض الآخر كان يرى بأن التقويم سيتم تعديله، وبالتالي فلن يعود الطلاب بنفس التوقيت، ولذلك خصصنا لكم هذا المقال حتى نوضح الإجابة عن تساؤل هل صحيح تم تأجيل عودة المدارس بأمر ملكي لهذا العام 1444 أم لا.

هل صحيح تم تأجيل عودة المدارس بأمر ملكي لهذا العام 1444؟

“غير صيح خبر التأجيل” ولكن خلال الساعات الماضية القليلة زادت التساؤلات التي تصدرت البحث بمنصات التواصل الاجتماعي، عن الخبر الذي كان يدور عن التأجيل للدراسة لجميع المراحل، وهناك شائعات تعلقت بالتغيرات التي تلحق التقويم الدراسي للعام القادم، والذي قد تم وضعه من وزارة التعليم، وهذا ما جعل المواطنين يشعرون بعدم الاطمئنان ويعتقدون بأن هناك خطأ في الأمر.

فهذا العام جاء مختلفاً حتى في إجازته التي أصبحت أقل من أي عام سابق تم تحديدها لتكون 60 يوم فقط، ومن بعد ذلك يعود الطلاب للدراسة مرة أخرى، ونظراً لكل هذه التساؤلات فلم تترك الوزارة مجال الانتشار الشائعات وأجابت مشكورة عن كافة التساؤلات التي صدرت من قبل المواطنين، وقالت بأن العمل قادم حتى وقتنا هذا في موعده 28 أغسطس وما يوافقه من التاريخ الهجري واحد صفر، وليس هناك أي نية حتى وقتنا هذا لإنهاء الدراسة أو تأجيلها.

عودة الدراسة طبقاً لتقويم العام القادم 1444

إن ميعاد العودة للدراسة وفقاً للتقويم الخاص بالعام القادم 1444 إلى هذا الوقت، كما هو 28 أغسطس الموافق 1 صفر، ولم يتبقى عليه من وقتنا هذا سوى حوالي ثلاث أسابيع وأقل، وبالنسبة لعودة المعلمين فقط تم تحديدها لتكون مع طلابهم، ولكن هناك فئة تابعة للعملية التعليمية هم الإداريين المسؤولين عن التجهيز للمدارس وإعدادها بالشكل الكافي حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب، وهم ميعاد عودتهم 22 أغسطس يوافقه 24 محرم، أي سيعود للمدارس قبل أن يذهب الطلاب بحوالي ست أيام.

ميعاد انتهاء العام 1444

بالطبع أي موعد يخص الدراسة بالعام القادم 1444 فإنه يكون متواجد بالتقويم الذي قد وضعته وزارة التعليم، وموعد انتهاء العام من ضمن هذه المواعيد التي تم تحديدها ليكون 22 يونيو 2023 الذي يوافق أربعة ذو الحجة 1444، مدة الدراسة بالعام القادم 185 يوم.