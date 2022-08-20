نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 دور أول لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2022، قام الطلاب في جميع أنحاء العراق بأداء امتحان الدور الأول للصف السادس الإعدادي في العشرون من يوليو الماضي واستمرت حتي التاسع من أغسطس 2022 ليترقب بعد ذلك الطلبة والطالبات الإعلان عن النتائج وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك عن طريق الدخول وتسجيل رقم جلوس الطالب، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن النتائج والحصول عليها.

وزارة التعليم العراقية وموعد ظهور نتائج الدور الأول 2022

مع اقتراب الانتهاء من التصحيح واعتماد الدرجات ازدادت معدلات البحث عن استعلام النتائج ودعت الوزارة الطلبة إلى الثبات وعدم القلق كما أكدت أن نسبة النجاح أفضل من الأعوام السابقة وتتم حالياً عمليات رصد ومراجعة الدرجات قبل الإعلان عنها لضمان حصول كل طالب علي الدرجة التي يستحقها وأكدت الوزارة على أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بجميع المحافظات العراقية في نفس التوقيت وتسهيلاً على الطلبة والطالبات سيتم إتاحة الاستعلام عن النتائج إلكترونياً فمن خلال خطوات سهلة وسريعة سيتعرف الطالب على مجموع درجاته.

رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2022

تقدم وزارة التعليم العراقية الكثير من الخدمات المختلفة للطلاب من خلال موقعها الإلكتروني كما أتاحت استخراج نتائج الاختبارات لكافة الصفوف والمراحل التعليمية المختلفة ومن أهم النتائج التي يتم البحث عنها الآن هي نتاج طلاب الدور الأول للصف السادس الإعدادي ويمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

ثم يقوم الطالب باختيار زر الاستعلام عن النتائج.

علي الطالب إدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من كل الخطوات ومراجعة البيانات يقوم الطالب بالضغط على زر عرض النتائج.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة وعرضها إلكترونياً في الفترة من عشرون حتي خمسة وعشرون أغسطس 2022 كحد أقصى وذلك لمختلف الأقسام التطبيقي والأحيائي والأدبي حيث تستمر إلى الآن أعمال لجان التصحيح والمراجعة وتعمل بجد لسرعة الانتهاء لعدم استمرار القلق والترقب لدي الطلبة وفي خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عنها من خلال الوزارة.