كيفية عمل عقد الكتروني حساب المواطن وخطوات توثيق العقد

كيفية عمل عقد الكتروني حساب المواطن من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها حكومة المملكة لكل مستفيد من برنامج حساب المواطن، وهو برنامج مميز داخل السعودية يساعد عدد كبير من الفئات من مواطني المملكة، لهذا سوف نتحدث معكم اليوم عن طريق عمل العقد الإلكتروني على حساب المواطن، إلى جانب خطوات توثيق عقد الكتروني حساب المواطن بالتفصيل اليسير.

كيفية عمل عقد الكتروني حساب المواطن

يمكنك إجراء عقد الكتروني حساب المواطن على المنصة الإلكترونية إيجار من خلال تطبيق مجموعة من التعليمات السهلة للغاية وهي:

ادخل على المنصة الإلكترونية إيجار بشكل مباشر.

سجل دخولك على حسابك على المنصة بكتابة البيانات المعينة لذلك، مع كتابة كل بيان في المكان المخصص له.

انقر فوق علامة تبويب عقد إيجار.

اختر العقد من الخيارات المبينة أمامك.

انقر فوق عبارة التسجيل السريع.

حدد نوعية العقد المطلوب عمله بطريقة إلكترونية.

تأكد من البيانات الخاصة بالمستأجر.

حدد نوع العقار وصْك ملكيته.

اكتب كل بيانات العقار المطلوب تسجيله بالكامل.

انقر فوق كلمة إضافة.

اكتب معلومات العقد إلى جانب المرافقين للوحدة محل الإيجار.

انقر فوق إضافة من أجل أن تحدد تفاصيل قيمة الإيجار.

انقر فوق إرسال.

سوف يتم نقلك إلى منصة أبشر من أجل قبول العقد.

خطوات توثيق عقد الكتروني حساب المواطن 1444

توثيق العقد بطريقة إلكترونية لحساب المواطن تعتبر من الخدمات الإلكترونية المقدمة من منصة إيجار لكل من يستفيد من برنامج حساب المواطن، وتلك الخدمة تتم من خلال عدد من وسطاء العقارات المعتمدين في كل محافظات السعودية، إذ يرسل العقد من أجل أن يوثق على أبشر، وخطوات ذلك هي: