كيف اقدم على ارض من وزارة الاسكان ومعرفة الاستحقاق

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عمر شويل - جدة يسأل البعض كيف اقدم على ارض من وزارة الاسكان السعودية أو كيفية التسجيل في الأراضي المجانية التي منحتها الوزارة للمستفيدين خلال السنوات الماضية فقد استطاعت أن توفر العديد من الخدمات عن طريق بوابة سكني الإلكترونية وأكدت على إمكانية تقديم منح الأراضي 1444 إلكترونيًا وعدم بذل مجهود أو إضاعة الوقت، ويتعين على المواطن الذي يرغب في التسجيل في وزارة الإسكان أن يتعرف على كيف اقدم على ارض من وزارة الاسكان وما هي شروط الأراضي المجانية.

كيف اقدم على ارض من وزارة الاسكان

قامت وزارة الإسكان بتطوير الكثير من البرامج وطرحت مبادرات عديدة لكي تمنح المواطن السعودي الحق في التسجيل في الأراضي المجانية أو الحصول على وحدات سكنية إذا لم يكن لديه سكن مناسب حتى وإن كان سكن مجاني من الجمعيات الخيرية أو الجهات المختصة وأجابت على كيف اقدم على ارض من وزارة الاسكان للاستحقاق.

كيف احصل على ارض مجانية من سكني 1444؟

الحصول على الأراضي المجانية من الخيارات المتوفرة في منصة سكني في السعودية ويمكن التقديم عليها والحصول عليها من خلال اتباع التالي:

العميل سيقوم بتسجيل الزيارة إلى رابط موقع سكني الإلكتروني.

يختار بعد ذلك المنتجات ويدخل إلى منتج الأراضي المجانية.

يقرأ جميع المعلومات المقدمة من الوزارة ويختار الحجز من نهاية القائمة التي تظهر له.

ثم يبادر في تسجيل معلوماته الشخصية وبيانات الاتصال به بالإضافة إلى معلومات حالته الاجتماعية.

ثم ينتهي التسجيل ويبدأ العد التنازلي لاستحقاق الدعم السكني من خلال وزارة الإسكان بعد أن تراجع الطلبات.

كيف اعرف اني مستحق ارض مجانية؟

وبدلًا من الانتظار كثيرًا يستطيع المستفيد الاستعلام عن استحقاق أراضي سكني برقم الهوية من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة في منصة سكني الإلكترونية فعند زيارة بوابة الخدمات ستجد مجموعة متعددة من الخدمات يختار منها استعلام عن الاستحقاق ويبدأ في إدخال المعلومات.

منح الأراضي المجانية وزارة الاسكان

بعد أن تعرف كيف اقدم على ارض من وزارة الاسكان لا بد من معرفة ما هي منتجات وزارة الإسكان السعودية إذ أنها أعلنت عن تقديم الكثير من الخيارات للمواطنين في ظل تقديم الدعم السكني من منصة سكني الإلكترونية أو تقديم بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر الإسكان التنموي 1444.