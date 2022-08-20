كيف اسجل في حساب المواطن لحالي بعد صدور الأمر الملكي بإعادة التسجيل في البرنامج رسميًا؟

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خلال هذه الفترة تم فتح التسجيل بحساب المواطن مرة أخرى، ويسعى أشخاص كثيرين للحصول على هذا الدعم المالي من بين الحين والآخر من وزارة التنمية في حساب المواطن برنامجاً مميزاً، وقامت بإطلاقه حكومة السعودية لحماية أسرها محدودي الدخل من التعرض للفقر نتيجة الارتفاع بالأسعار بالفترة الأخيرة والتداعيات الاقتصادية وآثار الحروب إلى غيرها من الأشياء الأخرى، ومن خلال هذا المقال سنشرح لكم كيف اسجل في حساب المواطن لحالي.
كيف اسجل في حساب المواطن لحالي؟
خدمة التسجيل بحساب المواطن الحالي تتم بشكل إلكتروني، فخلال هذه الفترة متاح استقبال جميع طلبات التسجيل وكذلك التواصل مع الأشخاص المستفيدين، وإليكم طريقة التسجيل بالخطوات وهي كالآتي:
- تدخل لموقع حساب المواطن.
- تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الجديد التي ستظهر أمامك بواجهة الصفحة الرئيسية الخاصة بالبرنامج.
- تدخل جميع البيانات التي يتم طلبها وهي عبارة عن رقم الجوال وتقوم بتأكيده وتاريخ الميلاد ورمز التحقق.
- عليك بعد ذلك بالموافقة على جميع الأحكام الخاصة بالبرنامج وشروطه.
- تنقر فوق خانة التسجيل.
- سيقوم النظام بالتأكد أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة تماماً.
- وفي حال تم التأكد أن البيانات أصبحت صحيحة النظام يرسل لكم رسالة نصية بالجوال تحتوي على كلمة السر المؤقتة.
- ستظهر إليك بعد ذلك رسالة تؤكد لك نجاح التسجيل.
الاستعلام عن البيانات بحساب المواطن
تستطيع أن تستعلم عن البيانات التابعة لحساب المواطن باستخدام رقم الهوية وبمنتهى السهولة، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:
- تدخل لموقع حساب المواطن.
- تسجل الدخول من خلال كلمة المرور ورقم الهوية.
- تقوم بإدخال رمز التحقق بمكانه الصحيح.
- تضغط على خانة تسجيل الدخول.
- تطلع على التفاصيل الطلب المتواجدة بالواجهة.
تحديث البيانات بحساب المواطن
بإمكانك أن تقوم بتحديث البيانات لحساب المواطن بفترة حوالي 15 يوم من خلال البوابة الإلكترونية، فمن الضروري جداً التحديث للبيانات حتى يضمن الشخص استمرار الحصول على هذا الدعم، وإليكم خطوات التحديث للبيانات وهي كالآتي:
- تنتقل لموقع حساب المواطن.
- تقوم بتسجيل الدخول عبر كتابة رقم الهوية وكلمة السر.
- تدرج رمز التحقق بالمكان المخصص له.
- تضغط على خانة تسجيل الدخول.
- تختار تفاصيل الطلب المتواجدة بالقائمة.
- تقوم بالضغط على البيانات التي ترغب في تحديثها.
- تجري التحديثات المطلوبة.
- تنقر على خانة مراجعة.
- توافق على التعهد بأن البيانات صحيحة خالية من الأخطاء.
- تضغط فوق خانة حفظ التعديلات.
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