معدلات القبول في الجامعة الأردنية موازي 2022 والحد الادني للقبلول عبر وحدة تنسيق القبول الموحد

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معدلات القبول في الجامعة الأردنية موازي 2022 اعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية رسميا عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2022 للعام الدراسي الجديد، وذلك بالتزامن مع اعلان الوزارة عن النتائج الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في الاردن خلال الساعات الماضية، حيث جاءت نسب المعدلات هذا العام متقاربة مع المعدلات الخاصة بالعام الماضي، وتختلف بشكل كبير بناء على الجامعات الاردنية المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور معدلات القبول في الجامعات الاردنية موازي.
معدلات القبول في الجامعات الاردنية موازي 2022
معدلات القبول في الجامعات الأردنية الحد الأدنى للقبول وبناء على القائمة المعتمدة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية لشأن معدلات القبول هذا العام الدراسي في الجامعات الاردنية لمختلف الكليات، كما يمكن الاطلاع على “شروط القبول في الجامعة الأردنية“، فنجد أن المعدلات قد جاءت على النحو التالي.
- معدلا القبول هذا العام في كلية الطب البشري وطب الأسنان جاء على نحو 85%
- كما أن الحد الادنى للقبول في كلية الصيدلة وتخصصات كلية الهندسة على نحو 80%
- ويتم القبول في كلية الشريعة من خلال النسبة 75%
- كما جاء معدل القبول في كلية العلوم “معدل القبول في كلية الطبية المخبرية 70%”
- معدل القبول في كلية علوم التأهيل 70%
- معدل القبول كذلك في كلية التمريض 70%
- باقي الكليات 65%.
شروط القبول في الجامعات الاردنية 2022
وقد حددت وزارة التربية والتعليم الاردنية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للقبول في الجامعات الاردنية في القبول الموازي للعام الدراسي الجديد 2022، والتي جاءت على النحو التالي.
- من الضروري أن تكون الشهادة الثانوية التي يحملها الطالب المتقدم تتوافق مع التخصص الدراسي الذي يريد التقديم عليه.
- كما يشترط ان يكون معدل الشهادة الثانوية العامة والذي حصل عليها المتقدم رسميا يتيح له بالتسجيل في الكلية التي يقدم عليها، وذلك حسب المعدلات التي حددتها إدارة القبول في الجامعة.
- وكذلك اشارت الوزارة الى انه يمكن للطلاب الأردنيين الحاصلين على شهادة الدبلوم من خارج المملكة، العمل على تقديم بطلب مباشر للتجسير الموازي، على ان يتم ذلك بشرط ان يتم اجتياز الاختبار.
- كما أشترطت الوزارة أنه لا يمكن التحويل من البرنامج الموازي إلى البرنامج العادي.
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