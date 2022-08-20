دونيتسك: مقتل شخص وإصابة آخرين فى انفجار ألغام محظورة زرعتها أوكرانيا

وحسبما نقلت وكالات روسية، قال بيان المكتب التمثيلى لدونيتسك فى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، إنه حتى صباح اليوم تم تسجيل 46 حالة إصابة لمدنيين بينهم طفلان فى دونيتسك ووفاة شخص واحد جراء تفجير هذه الألغام من قبل القوات الأوكرانية.
وأشارت التقارير الروسية إلى أن الجيش الأوكرانى قصف أراضى دونيتسك بالذخائر التى تحتوى على ألغام ليبيستوك البلاستيكية، المصنوعة على شكل بتلة خضراء، وسط بلاغات عن وقوع إصابات بين المدنيين يوميًا جراء هذه الألغام.
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