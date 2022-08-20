دونيتسك: مقتل شخص وإصابة آخرين فى انفجار ألغام محظورة زرعتها أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة الروسية فى إقليم دونيتسك، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 46 آخرين جراء انفجار ألغام مضادة للأفراد من طراز "ليبيستوك" المحظورة دوليا، والتى زرعتها القوات الأوكرانية.





وحسبما نقلت وكالات روسية، قال بيان المكتب التمثيلى لدونيتسك فى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، إنه حتى صباح اليوم تم تسجيل 46 حالة إصابة لمدنيين بينهم طفلان فى دونيتسك ووفاة شخص واحد جراء تفجير هذه الألغام من قبل القوات الأوكرانية.

وأشارت التقارير الروسية إلى أن الجيش الأوكرانى قصف أراضى دونيتسك بالذخائر التى تحتوى على ألغام ليبيستوك البلاستيكية، المصنوعة على شكل بتلة خضراء، وسط بلاغات عن وقوع إصابات بين المدنيين يوميًا جراء هذه الألغام.