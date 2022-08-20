جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو -فى تغريدة على "تويتر" أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "السفير الروسى ميخائيل أوليانوف يدعو إلى القضاء على الأمة الأوكرانية.. ويجب عدم التسامح مع لغة الإبادة الجماعية هذه.. وندعو المجتمع الدبلوماسى بأكمله فى فيينا إلى مقاطعة أوليانوف، كما ندعو البلد المضيف "النمسا" إلى إعلانه شخصا غير مرغوب فيه".
ورد أوليانوف على تغريدة للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى شكر فيها الولايات المتحدة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، وغرد أنه "لا ينبغى أن تكون هناك رحمة للشعب الأوكرانى"، ثم فى وقت لاحق حذف تغريدته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تطلب من النمسا طرد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.