اصطدام ناقلة كيماويات بسفينة شحن قرب سواحل اليابان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، قال مسؤول فى خفر السواحل اليابانى فى كوشيموتو ، إن "الحادث الذى وقع فى وقت مبكر من اليوم السبت يخضع للتحقيق، وإن السفينتين رستا فى المنطقة، على بعد نحو 3.5 كيلومتر قبالة ساحل محافظة واكاياما".

وأشار المسؤول إلى "تسرب بعض النفط من محرك سفينة الشحن، التى بدأت الغرق فى البداية، لكن تمت السيطرة عليها"، مضيفًا أن "الطاقم الصينى للسفينة أبلغ خفر السواحل بأن الناقلة انحرفت نحوهم فجأة".

وأوضح المسؤول اليابانى، أن الناقلة كانت قد غادرت ميناء كوبى لنقل مواد كيميائية من ميناء يابانى آخر، ولم تكن هناك أى مواد كيميائية على متنها وقت وقوع الحادث.

وأكد أنه لم يصب أحد من بين الطاقم اليابانى المكون من ستة أشخاص على متن الناقلة "روشين مارو"، و14 صينيًا على متن سفينة الشحن المسجلة فى بليز "شين هاى 99"، فيما تم إرسال الغواصين إلى مكان الحادث وتجرى متابعة سجلات نظام التموضع العالمى "جى بى إس"، لتحديد سبب الحادث.