العالم اليوم - مصر.. حريق ضخم يلتهم مركزا تجاريا شهيرا بالإسكندرية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. حريق ضخم يلتهم مركزا تجاريا شهيرا بالإسكندرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أغسطس 2022 05:19 مساءً - اندلع حريق هائل في فرع مول تجاري شهير بوسط مدينة الإسكندرية، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن بحسب ما أكده شهود عيان ومصدر أمني لموقع "دوت الخليج".

وقال سامي رفعت، مالك أحد المحال التجارية بمنطقة مول كارفور سيتي وسط الإسكندرية، إن التيار الكهربائي فصل فجأة عن المنطقة وبعدها تم مشاهدة نيران كثيفة في منطقة المطاعم والسينما.

وأفاد لطفي عامر، أحد العاملين بالمركز التجاري، بأن النيران التهمت دار السينما وعدد من المحال والمطاعم بالكامل، مشيرا إلى أن إدارة المول بدأت في إخلاء المكان من الزوار فور اندلاع النيران ولم يتم رصد إصابات في الحريق حتى الآن.

وقال مصدر أمني إنه تم الدفع بعدد 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بالحادث حتى الآن.

وشدد المصدر على أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات القريبة تحسبا لوقوع إصابات.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا وأوقفت حركة المرور بالشوارع المحيطة بالمول موقع الحريق من أجل تسهيل تعامل قوات الدفاع المدني مع النيران.