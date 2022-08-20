امير السعود ... توفي بعد انتهاء امتحانات التوجيهي بالاردن وحصل على معدل 94

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 20 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- كتب والد الطالب المرحوم أمير السعود بعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليوم الخميس عبر منشور على فيس بوك : "رحم الله قرة عيني وحبيبي ابني الغالي أمير ورفع درجاته في الفردوس الاعلى باذن الله رحيلك في أوج الصبا قاسياً الحمد لله الحمد لله مبااارك لك وهنيئا لك رحمة الله تغشاك يا قطعة فارقتنا ولم تفارق قلوبنا فرحة نجاحك في بساتين الجنة برفقة النبيين والصديقين والشهداء رحمة الله تغشى روحك الطاهرة مبارك مبارك 94"

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