جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى اليوم السبت، الشعب والحكومة فى بلاده؛ للعمل على التصدى واستئصال العناصر الإرهابية، التى اعتادت على إبادة المدنيين الأبرياء.





وأعرب رئيس الوزراء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابى على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشيو. وقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا، بينهم رجال أعمال ومالك الفندق، فى هجوم شنه مسلحو حركة الشباب المسلحة على أحد فنادق العاصمة الصومالية مقديشو أمس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الصومالى يدعو إلى تعاون الشعب لاستئصال الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.