نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول الأحيائي والتطبيقي والأدبي ومؤشرات فحص الدراسة الإعدادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسبب موعد استظهار نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق الدور الأول في حالة من التوتر والقلق لدى طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي 2022 التطبيقي والإحيائي والأدبي والفنون في جميع محافظات العراق خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انتهائهم من أداء امتحانات الدور الأول منذ أكثر من أسبوع بعد اختتام الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الجاري، واستغراق أعمال التصحيح مدة طويلة، حيث استغرق تصحيح الدفاتر الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية لطلبة الفرع الأحيائي للصف السادس الإعدادي نحو 16 يوما، حسبما أعلن مركز فحص الدراسة الإعدادية، ما جعلنا نرصد رابط موقع وزارة التربية لاستظهار نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول

اعلنت وزارة التربية العراقية في بيان صحفي، أن موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية الأحيائي و الأدبي و التطبيقي خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت وزارة التربية أنه سيتم إعلان نتيجة السادس 2022 عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات بنحو أسبوع أو 10 أيام.

#عاجل وزارة التربية @moedu_iq تقرر تغيير موعد امتحان اللغة الفرنسية يوم الاثنين المصادف 8-8-2022 بدلًا من يوم الثلاثاء، وحسب الجدول الامتحاني المرفق أدناه pic.twitter.com/UvsJjy9C78 — وزير التربية علي حميد الدليمي (@AliHamidDulaimi) #عاجل



وزارة التربية @moedu_iq تقرر تغيير موعد امتحان اللغة الفرنسية يوم الاثنين المصادف 8-8-2022 بدلًا من يوم الثلاثاء، وحسب الجدول الامتحاني المرفق أدناه pic.twitter.com/UvsJjy9C78 — وزير التربية علي حميد الدليمي (@AliHamidDulaimi) August 2, 2022

مؤشرات نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الأول

في سياق متصل أظهر مركز فحص الدراسة الإعدادية في العراق مؤشرات نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الأول في بيان صحفي. وذلك وفقا لما نشرته مواقع محلية عراقية.

وأعلن مركز فحص الدراسة الإعدادية اكتمال تصحيح دفاتر امتحانات طلبة التطبيقي والأحيائي والأدبي في مادة اللغة الانجليزية بنسبة نجاح 45%.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2022

وأكدت وزارة التربية العراقية في بيان لها، ارتفاع نسبة النجاح لطلبة السادس الاعدادي 2022 عن نتائج العام الماضي. حسبما أظهرت المؤشرات الأولية في كونترول فحص الدراسي الإعدادية بالعراق.

وكشفت مصادر محلية عراقية نقلا عن مسئولين بوزارة التربية العراقية، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 في العراق خلال الفترة من 20 إلى 25 اغسطس الجاري، فور الانتهاء من تصحيح كافة الامتحانات ومراجعة الدفاتر الامتحانية لجميع الطلاب المشتركين في امتحانات سادس اعدادي 2022 الدور الأول.

موقع نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

وأوضحت وزارة التربية العراقية أنه سيتم إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الأول في جميع المحافظات لطلاب الأدبي والأحيائي والتطبيقي عبر موقع وزارة التربية عبر موقع نتائج السادس الاعدادي الوزاري epedu.gov.iq من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الولوج إلى رابط موقع وزارة التربية العراق الرسمي عبر epedu.gov.iq.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول.

تسجيل البيانات المطلوبة والمتمثلة في الاسم الكامل والمحافظة التي يدرس فيها والرقم الامتحاني.

اضغط على أيقونة إظهار النتيجة، وستتعرف على كشف النتائج الخاص بك.