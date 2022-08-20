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عمر شويل - جدة مع اقتراب يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية يبحث عدد كبير من المواطنين عن متى إجازة يوم التأسيس بالهجري 1444 في السعودية، ويعد يوم التأسيس من الأيام التي ينتظرها كل مواطن ومواطنة للاحتفال به فهو من الأيام المميزة التي تمر كل عام علي المملكة العربية السعودية، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نعرض لكم متى إجازة يوم التأسيس بالهجري 1444 وكم يوم متبقي علي إجازة يوم التأسيس 1444.

متى إجازة يوم التأسيس بالهجري 1444

يوم التأسيس من الأيام المميزة التي تأتي كل عام في المملكة العربية السعودية وينتظرها المواطنون للاحتفال بتوحيد كافة المناطق بالسعودية استعادة مدينة الرياض بعد صراعات ونزاعات دامت لمدة تزيد عن 30 عاما، ويشهد هذا اليوم احتفالات كثير من جميع المناطق داخل المملكة ويكون هذا اليوم يوم إجازة رسمية للعاملين والموظفين في القطاع العام والخاص لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد يوم التأسيس السعودي.

من المقرر ان يكون يوم التأسيس بالهجري يوم 2 شعبان 1444 الموافق 22 فبراير 2022 وسوف تستمر الاجازة الرسمية في السعودية لمدة يومين في القطاع العام والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وتكون الاجازة مدفوعة الاجر لجميع العاملين ويكون يومي الاجازة يوم الأربعاء والخميس.

يوم التأسيس بالهجري والميلادي

يهتم الشعب بالسعودي الاحتفال باليوم الوطني كونة من الأيام المجيد الذي يمثل أهمية كبيرة للمواطنين والقيادات داخل الدولة وتقوم الدولة كل عام بإعلان عن شعار جديد لـ يوم التأسيس وشعار هذا العام هو “يوم بيدينا” ويحمل هذا الشعر مضامين ترمز لأمجاد وبطولات المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وحتي يومنا هذا حيث أصبحت المملكة واخدة من اهم الدول من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هناك العديد من رسائل التهنئة والكلمات الجميلة عن اليوم الوطني السعودي 92 وأبرزها هي: