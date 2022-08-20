تايوان ترصد 17 طائرة وسفنا صينية بالقرب منها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية، تعمل حول تايوان اليوم، فى ظل مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان التى تعتبرها جزءًا من الأراضى الصينية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن العمليات العسكرية الصينية تشمل أربع طائرات، عبرت خط الوسط فى مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمى بين الجانبين.

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