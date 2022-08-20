العالم اليوم - الإمارات: مساعدات عاجلة للمتأثرين بالفيضانات في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أغسطس 2022 03:21 مساءً - وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.

وتأتي توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف الراهنة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما تهدف المساعدات الإغاثية إلى "دعم الجهود السودانية وقدرات المؤسسات المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات، التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيق".

وتؤكد هذه المساعدات أيضا على "عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وتندرج، كذلك، في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية، القائمة على مد يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم، عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات وتعزز تنميتها".