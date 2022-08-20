برقم المقعد ..رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول “أدبي – أحيائي” epedu.gov.iq

رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول تفصلنا أيام قليلة عن إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق والتي يتم توفيره على مجموعة مواقع إلكترونية مختلفه منها ما هو تابع للوزارة وهو موقع وزارة التربية العراقية، والمواقع الإلكتروني الأخري مثل موقع نتائجنا وموقع ناجح وهى اشهر المواقع التي توفر النتائج إلي الطلاب بشكل دقيق، وقد انتهى لطاب الصف السادس الإعدادي في الأسابيع الماضية وجارى حاليا انتهاء من مرحلة تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب من اجل توفير النتيجة في الساعات المقبلة .

رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول

يترقب طلاب الصف السادس الإعدادي بالعراق إعلان نتيجة الدور الأول في جميع المحافظات العراقية والتي متوقع أن تعلن في الساعات المقبلة وخاصة أنها في نفس التوقيت من العام الماضي تم إعلانها على المواقع الإلكترونية ، وانتهت عملية الامتحانات في هدوء هذا العام ولم يشتكى الطلاب بشكل كبير من صعوبة الامتحانات، وحاليا يتم الانتهاء من تصححية أوراق الطلاب والتي سوف تتوفر النتيجة إلكترونيا وورقيا فى المدارس برقم مقعد الطالب عبر موقع نتائجنا موقع ناجح .

موقع وزارة التربية العراقية لنتائج السادس الإعدادي 2022

توفر وزارة التربية والعراقية عبر موقعها الإلكتروني الرسيمة عدة خدمات هامة إلي الطلاب ومن اهم تلك الخدمات الإلكترونية هو الاستعلام عن النتائج الخاص بجميع الصفوف في كافة المرحلة برقم المقعد ، وهى الموقع المعتمد من الوزارة بالإضافة إلي إني الوزارة تعطى عدة مواقع اخر حقوق نشر النتائج إلي الطلاب بصيغة التحميل بي دي أف ، واليك الخطوات الصحيحة رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول

يسجل الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

يختار الطالب من الاختيارات ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي.

يدخل الطالب البيانات المطلوبة منه بالشكل الصحيح.

ينقر على أيقونة عرض النتائج.

ينتر الطالب حتى يتم إعلامه ببيان لدرجات الخاصة به.

كما يتوفر الاستعلام عبر مواقع الإلكترونية مثل نتائجنا وموقع ناجح من خلال تحميل ملف نتائج المحافظة بالكامل بصيغة بى دى اف ، ولكن يجد الكثير من الطلاب صعوبة في الوصول إلي نتائجهم بشكل سهل وسلسل بتلك الطريقة على عكس الاستعلام عن نتيجة الطالب برقم المقعد على موقع الوزارة .