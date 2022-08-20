لينك الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول 2022 على موقع http://epedu.gov.iq/

لينك الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول 2022 فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية التعليم فى العراق يهتم كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور بالبحث حول نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول فى جميع المحافظات فى العراق من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ويبحث كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول موعد ظهور النتائج وكذلك عن كيفية الاستعلام عن تلك النتائج من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق والذى دائما ما يكون المصدر الرسمى لكل نتائج المراحل التعليمية فى العراق مثل نتائج الصف السادس الابتدائى والثالث المتوسط والقبول الموازي وايضا الصف السادس الاعدادى وننشر لكم الان كل الاخبار التى تخص نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق الدور الاول من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق فى كل المحافظات

طرق الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق

من على موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم الان طرق الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق الدور الاول من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق فى جميع المحافظات حيث مثل ما قلنا انه يبحث العديد من الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طرق الحصول على تلك النتائج من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق واالطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى.

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق

اقتربت النتائج من الظهور بنسبة كبيرة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث تم الانتهاء من تصحيح 6 مواد فى كل المحافظات فى العراق وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من تصحيح كل المواد لكل الطلاب .