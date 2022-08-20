الصين تزيد واردات الفحم والطاقة من روسيا

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات مكتب الجمارك فى بكين، اليوم السبت، عن ارتفاع ملحوظ فى واردات الصين ومشترياتها من الفحم والنفط الروسى، إذ أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الصين للشهر الثالث على التوالى.





ووفقا للبيانات، فقد بلغت واردات النفط الروسية للصين فى يوليو الماضى نحو 7.15 مليون طن، بزيادة قدرها 7.6% على أساس سنوى. فى حين ارتفعت واردات الصين من الفحم الروسى إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات، حيث استوردت بكين 7.742 مليون طن من الفحم من روسيا فى يوليو الماضى، بزيادة قدرها حوالى 14% على أساس سنوى. وفى الوقت الذى يسعى فيه الاتحاد الأوروبى إلى تقليل اعتماده على روسيا فى مجال الطاقة بشكل كبير، منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تعمل الصين على الاستفادة من أسعار المواد الخام الأرخص القادمة من روسيا لزيادة الواردات.

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