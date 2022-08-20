الصومال: حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن اقتحام فندق بسيارتين مفخختين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع صحيفة "الصومال اليوم"، فقد أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، أن "انتحاريين اقتحموا "فندق الحياة" الذى يرتاده سياسيون وقيادات عليا فى الدولة"، حيث أكدت مصادر وشهود عيان أن سيارتين مفخختين دخلتا إلى ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، وأعقب ذلك هجوم مسلح.
وبحسب الموقع الصومالى، قالت مصادر محلية إن "مسلحين اقتحموا فندق الحياة بالقرب من مطار مقديشو بعد هجوم عنيف، وأن 3 انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل المسلحين".
وأكدت المصادر أن المواجهات استمرت بين المسلحين المهاجمين وقوات الأمن حتى مساء الجمعة فى الفندق، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن.
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