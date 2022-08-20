عاجل- تأجيل جلسة البرلمان الصومالى بسبب تفجير وهجوم مسلح فى مقديشو

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة البرلمان الصومالى، منذ قليل، تأجيل جلسته العامة التى كانت مقررة اليوم السبت، حتى يوم غدٍ الأحد، بسبب استمرار تبادل إطلاق النار، فى أحد الفنادق بالعاصمة مقديشو.





ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية فى الصومال، لا يزال إطلاق النار مستمرًا بين مسلحى "حركة الشباب" الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، وقوات الأمن الصومالية، وذلك منذ هجوم المسلحين على أحد الفنادق بسيارتين مفختتين بوسط العاصمة مقديشو. و وفقًا للتقارير الإعلامية، فقد قتل 15 شخصا جراء التفجير والاشتباكات المسلحة التى أعقبته، من بينهم مالك الفندق ومدنيون وعسكريون، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين. كما نجحت قوات الأمن الصومالية فى إنقاذ أكثر من ثلاثين شخصًا، بينما لا يزال هناك رهائن آخرون محتجزين داخل الفندق حتى الآن.

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