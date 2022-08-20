العالم اليوم - مقديشو.. ارتفاع عدد قتلى "هجوم الفندق"

انتم الان تتابعون خبر مقديشو.. ارتفاع عدد قتلى "هجوم الفندق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أغسطس 2022 02:16 مساءً - ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنّه عناصر حركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 13 شخصا، وفق ما أفاد قائد أمني السبت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد عبد القادر: "نتلقى معلومات بشأن تأكيد مقتل خمس ضحايا آخرين وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا بأيدي الإرهابيين إلى 13".

ومساء الجمعة، اقتحم المهاجمون فندق حياة بسيارتين ملغومتين، قبل أن يطلقوا نيران أسلحتهم.

وأفاد شهود بأن أصوات انفجارات دوت في أثناء الليل بينما حاولت القوات الحكومية انتزاع السيطرة على الفندق من المسلحين.

ونقلت رويترز عن شهود عيان إن الاشتباكات دمرت أجزاء كبيرة من الفندق.

وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون. لكن لم ترد معلومات فورية عما إذا كان أي منهم متواجد في الفندق.

وهجوم الجمعة هو أول هجوم كبير منذ تولىالرئيس حسن شيخ محمود منصبه في مايو.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.