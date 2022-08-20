بالفيديو : شاهدوا لقطات جديدة من خطوبة ولي العهد الامير حسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 20 أغسطس 2022 02:03 مساءً - دوت الخليج :- نشرت الملكة رانيا مساء الخميس فيديو للقطات جديدة من خطوبة ولي العهد الامير حسين والتي جرت امس الاربعاء على الانسة رجوة سيف . وكتبت الملكة معلقة على الفيديو : من خطوبة الامير حسين . فيديو :

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