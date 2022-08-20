بوركينا فاسو: مقتل مئة إرهابى خلال شهر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت هيئة أركان جيش بوركينا فاسو فى بيان، إن 50 إرهابيًا قتلوا خلال عملية واحدة أطلقت فى الثامن من أغسطس فى المنطقة الشمالية"، لافتا إلى أن "عمليات أخرى محددة الأهداف" نفذت فى مناطق أخرى من البلاد أتاحت القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير قواعد لوجستية لهم".
ومنذ العام 2015، تشن التنظيمات المسلحة، لاسيما "القاعدة" و"داعش"، هجمات إرهابية على بوركينا فاسو وجارتيها النيجر ومالى، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وفرار نحو مليونى نازح.
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