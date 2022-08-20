العالم اليوم - الزمالك.. 5 صفقات لاستمرار "السيطرة المحلية" بالموسم الجديد

انتم الان تتابعون خبر الزمالك.. 5 صفقات لاستمرار "السيطرة المحلية" بالموسم الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أغسطس 2022 01:18 مساءً - اقترب نادي الزمالك من التتويج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى فوزه بلقب كأس مصر للموسم الماضي، وذلك على الرغم من إيقافه عن القيد.

وتعرض الزمالك لعقوبة من "فيفا" قبل بداية الموسم الحالي بمنعه من القيد، ليفشل في ضم الصفقات الجديدة التي أعلن إبرامها بالفعل، ولم يقيد سوى التونسي سيف الدين الجزيري، المنتقل من "المقاولون العرب" بعد تفعيل بند الشراء عقب انتهاء الإعارة.

صفقات مكثفة

ويعمل الزمالك على إنهاء صفقات متعددة خلال الصيف الجاري لتعويض النقص الذي ضرب قائمته، بسبب عدم القدرة على ضم عناصر جديدة منذ صيف 2021.

وأكدت مصادر لموقع "دوت الخليج"، أن الزمالك أنهى صفقة جناح نادي لوزيرن السويسري، السنغالي إبراهيما نداي.

كما نجح النادي المصري في إنهاء الاتفاق مع نجم الرجاء المغربي، زكريا الوردي، لدعم خطوطه الهجومية بقوة بعد رحيل المغربي أشرف بنشرقي إلى الجزيرة الإماراتي.

وعلى مستوى حراسة المرمى، يستهدف الزمالك ضم أحد الحراس البارزين في الدوري المصري لتعويض رحيل محمد أبو جبل.

ويُعد حارس مرمى طلائع الجيش، محمد بسام، على رأس قائمة الحراس المطلوبين في القلعة البيضاء.

ووضع الزمالك قائمة من 3 لاعبين لضم أحدهم لدعم الخط الدفاعي، حيث يدخل النادي الأبيض في مفاوضات مع الثلاثي، لاعب البنك الأهلي أحمد ياسين، ولاعب سموحة أحمد حكم، ولاعب طلائع الجيش مصطفى الزناري.

كما يأمل الزمالك في ضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد، الذي ضمه بالفعل الصيف الماضي، لكن منع النادي الأبيض من القيد جعل اللاعب ينتقل إلى صفوف فيوتشر.