جدة - نرمين السيد - اندلع حريق بالقرب من مطار سوتشى الدولى، اليوم السبت، حسبما أفاد المكتب الصحفى للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية فى إقليم كراسنودار، مؤكدًا أن الحريق لم يؤثر على عمل المطار، وأنه تم تحييد مكان الحريق.





ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الطوارئ الروسية، فإنه "لا يحترق شىء فى أراضى المطار.. اشتعلت النيران فى مبنى إضافى فى تلك المنطقة، وقد تم تحييد مكان الحريق بالفعل، يجرى حاليًا تدقيق المعلومات". كما أكدت الطوارئ الروسية أن الحريق لم يؤثر على عمل المطار الدولى، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه اشتعال النيران قرب مطار شوتشى بمدينة أدلير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: اندلاع حريق قرب مطار سوتشى الدولى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.