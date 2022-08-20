شويجو: قوات أوكرانيا تعمل بأسلوب النازيين ونعثر على ألغام فى مواقعهم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة سعت لجعل أوكرانيا منطقة معادية لروسيا، موكدًا: "نعثر على ألغام فى المواقع التى تتركها القوات الأوكرانية"، حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وخلال افتتاح المؤتمر الدولى الأول لمكافحة الفاشية، وصف وزير الدفاع الروسى، القوات الأوكرانية بأنها تستخدم تكتيكات النازيين الألمان فى العمليات القتالية. وقال شويجو، إن سلطات كييف أعلنت نفسها وريثا للقوميين الأوكرانيين الدمويين، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوكرانى أعلن أن التنظيمات الأوكرانية التى كانت تدعم وتساند النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، مقاتلين من أجل الاستقلال الوطنى. وأضاف وزير الدفاع الروسى أن الولايات المتحدة، ومنذ سنة 1991، تسعى إلى إنشاء نقيض لروسيا من خلال أوكرانيا، موضحًا أن أغلب سكان أوكرانيا لم يقبلوا سياسة سلطات كييف لإعادة تأهيل النازية، "بمن فيهم سكان دونباس، الذين لم ينساقوا وراء الطموحات النازية للنظام الحاكم، ما أدى إلى شن عملية عقابية قاسية ضدهم".

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