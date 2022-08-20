العالم اليوم - "اس آند بي" ترفع تصنيف أوكرانيا بعد اتفاق تأجيل سداد الديون

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أغسطس 2022 12:21 مساءً - انضمت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إلى "فيتش" في رفع درجة التصنيف الائتماني لأوكرانيا بعد أن منحها الدائنون إعفاء لمدة عامين الأسبوع الماضي من تسديد ديونها الخارجية.

وقالت وكالة "إس آند بي غلوبال" في بيان إن رفع تصنيف الجدارة الائتمانية للديون الخارجية إلى "سي سي سي+" يعكس "التزام الدعم المالي الدولي القوي لأوكرانيا، مصحوبا باحتياطات العملات الأجنبية التي تتضاءل رغم أنها ما زالت مرتفعة نسبيا".

وأضافت "نتيجة ذلك، تبدو المخاطر قريبة الأجل على وضع الحكومة المرتبط بالسيولة وبشكل أوسع، قدرتها على الإيفاء بديونها التجارية، بما في ذلك بالعملات الأجنبية، قابلة للمعالجة".

لكن "إس آند بي" قالت إن القرار يأتي بناء على فرضية مواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمويل كييف في الأشهر المقبلة.

وبإمكان اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن منحها قرضا أن يخفف الضغط على أوكرانيا.

ورفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لأوكرانيا الخميس بعدما خفضته الوكالتان إلى مستوى التخلف عن السداد بسبب اتفاق إعادة الهيكلة.

لكن حتى مع القرار الأخير، حذرت "إس آند بي" من أنه "نظرا إلى النزاع الجاري مع روسيا، تعتمد قدرة أوكرانيا على سداد ديونها في موعدها إلى حد كبير على عوامل تعد بمعظمها خارجة عن سيطرة الحكومة".

وتتوقع الوكالة بأن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 40 في المئة هذا العام.