كيف اقدم على الأمير عبد العزيز بن فهد بمعروض مساعدة مالية أو فك سجن للغارمين والمديونين، حيث يقوم الأمير بالتواصل المباشر أو غير المباشر مع الذين يرغبوا في التواصل معه لتقديم الطلبات، ويقوم الأمير باستقبال كافة أنواع الطلبات ودراسة الطلب ليتم الاستجابة إليه في اقرب وقت ممكن، ويكون المديونين أو المسجونين أو المرضى في حاجة إلى التوصل إلى وسيلة ناجزة لمساعدتهم بينما يقوم الأمير بتقديم كافة أنواع المساعدات.

هيئة الملك فهد الخيرية

مؤسسة إنسانية من اشهر المؤسسات وأقدمها في المملكة العربية السعودية، وتقوم المؤسسة بتقديم المساعدات دون الحاجة إلى الطلب حيث تقوم بشق الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها للمحتاجين في المناطق الفقيرة من المملكة، كما تقوم باستقبال الطلبات للمساعدة عبر الطرق والقنوات الموضحة عبر الرابط الرسمي لها، وأعلنت المؤسسة طريقة التواصل الإلكتروني معها للتيسير على أصحاب الحاجات العاجلة.

[كيف اقدم على الأمير عبد العزيز بن فهد] طلب مساعدة مالية KinGFahaD واتساب Api.Whatsapp

ويكون الأمير أحد ابناء الملك عبد العزيز بن فهد من ابناء الاسرة الحاكمة بالمملكة، وله ثروة كبيرة والعديد من الأعمال في داخل المملكة وخارجها، ولا يبخل في تقديم المساعدة لأبناء الوطن من أصحاب الحاجات، وقد سجل تاريخ المساعدات في المملكة للأمير المئات من المساعدات العاجلة لأصحاب الحاجات لمن تقدم إليه بطلبات المساعدة والمساعدات العاجلة لأصحاب المصائب المفاجئة مثل ابناء الشمري اليوتيوبر السعودي الشهير.

كيف أطلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن التواصل عبر مؤسسة فهد الخيرية والتواصل عبر الطرق المتاحة (عبر البريد الإلكتروني أو واتساب المؤسسة).

كما يقوم الأمير بإطلاق مؤسسته الخيرية التي لها فرع في الرياض وآخر في تبوك، ولكل فرع أرقامه والتواصل بالبريد.

يمكن إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأمير.

وقد شهدت العشرات من الحالات التي تقدمت بالطلبات للقاء الأمير وطلب مساعدة منه، وتم الحصول على المساعدات المالية والعلاجية، وتم السداد عن المسجونين ورفع إيقاف الخدمات عن غير القادرين، كما تم تقديم منازل مجانية لغير القادرين او أصحاب الحالات العاجلة، وبذلك يتقرب الأمير من فئات الشعب ويعتبر من اكثر الأمراء قربا للشعب السعودي وخاصة الفقراء.

معروض طلب مساعدة مقدم لمساعدة الأمير

يكون بدء الطلب بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ثم يتم إلقاء التحية على الأمير والدعاء له ولعائلته وأسرته ووالده.

يقوم بشرح طلب المساعدة المالية ومقدارها وسبب الحاجة المالية بالإضافة إلى الظروف الشخصية.

يتم يتم إرفاق طلب المساعدة الملية بالأوراق والمستندات التي تثبت صدق الحاجة والمساعدة المالية.

ويقوم بإنهاء طلب المساعدة المالية بالشكر لصاحب السمو والامتنان للأمير السعودي.

ثم يتم إدراج البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب من الاسم والكنية ومحل الإقامة العنوان ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ورقم الهاتف الأرضي

كيف اقدم على الأمير عبد العزيز بن فهد