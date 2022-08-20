نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول بالعراق https://epedu.gov.iq/verify/index. في المقال التالي
رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول بالعراق هو ما يتم البحث عنه بتلك الفترة الجارية من جانب جميع الطلبة والطالبات، حيث أن الوزارة قد وضعت خطوات خاصة بالحصول على النتيجة وكذلك الرابط الخاص بالحصول عليها، إذ أنه بعد أن انتهى طلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي بالعراق من الدور الأول من امتحاناتهم وهم يرغبون في التعرف على نتيجة هذه الامتحانات، وذلك لكي يطمئنوا هم وكذلك أولياء أمورهم، كما أن وزارة التربية العراقية قد أعلنت بشكل رسمي عن قرب اعتماد هذه النتائج ومن ثم ظهورها على الرابط الرسمي الخاص بالموقع، هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة والحصول عليها بواسطة رقم الجلوس والاسم.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الدور الاول بالعراق
سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الاول بالعراق بالساعات القليلة القادمة وذلك تبعاً لما قامت الهيئة المسؤولة عن التعليم بإصداره، وتخطي نسبة النجاح النسب المتوقعة، هذا بالإضافة إلى أنه من الجدير بالذكر أن الخطوات الخاصة بالاستعلام عن النتيجة سوف تكون بشكل إلكتروني عن طريق مجموعة من النقاط التي يتم السير عليها من المنزل بكل سهولة، ومن ثم سوف تظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة بهم، كما أن كافة البيانات الخاصة بالنتيجة ستكون متوفرة على الإنترنت، وفيما يتعلق بالرابط الخاص بالحصول على النتيجة فلا بد من الانتقال إلى الرابط التالي: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/، ومن ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والتقى على عرض النتيجة وسوف تظهر مباشرةً لجميع الطلبة والطالبات.
طريقه الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي
من اللازم أن يتم السير على عدة خطوات للحصول على النتيجة، كما أن من بينها كل ما يلي:
- الانتقال إلى موقع التعليم العراقي الذي يتبع الحكومة من هذا الرابط: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/
- بعدها سوف يتم يتوجب على الطالب أن يقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس بالعراق
- بعد ذلك يتم ملء النموذج الإلكتروني وكذلك تعبئه البيانات المختلفة ومن ثم مراجعتها لكي يتم التأكد من صحتها، وبعدها يتم النقر على أيقونة الإرسال.
- بعد ذلك يتم الضغط على عرض النتيجة، وسوف تظهر كافة الدرجات الخاصة بالطالب بالتفصيل.
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