بأقل راتب وبدون ضمانات 20,000 للسعودي والمقيم وبالتقسيط على 24 شهر

بأقل راتب شهري بالمملكة يستطيع كل من المواطن السعودي وكذلك المقيم والمتقاعد من الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط الميسر على 24 شهر حيث يفضل دائماً المتقدم سواء السعودي أو المقيم العروض التمويلية ذات المبالغ المالية التى تتناسب مع الاحتياجات الخاصة به وكذلك ذات شروط بسيطة ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل الحصول على هذا التمويل.

بأقل راتب وبدون ضمانات 20,000 عبر شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية هي إحدى الشركات المالية التى كسبت ثقة العملاء سواء المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين لذلك تسعى دائماً إلى تقديم كل ما يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة فاليوم نتحدث عن أفضل تمويل للمشتريات يستطيع من خلاله العميل من الحصول على كافة المشتريات التى يحتاج إليها وأيضاً تقسيط قيمتها على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر ولكن هناك عدد بسيط من الشروط حددتها شركة إمكان وهي

اشترطت شركة إمكان أن يكون سن العميل المتقدم لا يقل عن 18 عام كحد أدنى ولا يتعدى 60 عام.

كذلك اشترطت أيضاً شركة إمكان أن يكون الدخل الشهري للمواطن السعودي لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

اشترطت أيضاً إمكان أن يكون الراتب الشهري للمتقدم المقيم لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

العميل المتقاعد أيضاً لابد أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

مميزات تمويل المشتريات عبر شركة إمكان للتمويل

قرض المشتريات من شركة إمكان للتمويل بالسعودية تم تصميمه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وأيضاً به العديد من المزايا التي تجعله أفضل تمويل للمشتريات يناسب جميع العملاء وإليكم الآن تلك المزايا