اعرف تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 https://tansik.digital.gov.eg/

كان قد ارتفعت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية للبحث حول مؤشرات تنسيق الجمعيات المصرية المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022، وقد جاء ذلك بعد المؤتمر الذي عقده وزير التعليم العالي والذي تم فيه الإعلان عن نتيجة عن التنسيق المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك المعاهد، وفي السطور التالية سوف نستعرض معكم تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالجامعات المصرية

كانت قد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد مواعيد التقديم بتنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022 وكذلك تحديد الحد الأدنى للقبول لكل من الشعبة الادبية والعلمية ومن المقرر أن يكون ذلك بحضور السيد عطا بصفته رئيس قطاع التعليم والقائم بأعمال المشرف العام على مكتب التنسيق للجامعات، كما سوف يحضر أيضًا الدكتور عادل عبد الغفار وهو المُستشار الإعلامي والمُتحدث باسم وزارة التعليم العالي مع مجموعة من قيادات التعليم العالي.

موعد تنسيق المرحلة الثانية من القبول للجامعات المصرية 2022

تم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية المرحلة الثانية بعد الإنتهاء بشكل مباشر من تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2022، وتعتبر مؤشرات القبول في المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022 منخفضة هذا العام وذلك بحوالي 365 درجة لشعبة علمي علوم، وكذلك اقل من 341 درجة لشعبة علمي رياضة، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فجاء التنسيق القبول للمرحلة الثانية بها 264 درجة ونصف.

طريقة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

تعتبر طريقة تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من الثانوية العامة سهلة جدًا وهي تتلخص في الآتي: