نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 https://tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي
كان قد ارتفعت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية للبحث حول مؤشرات تنسيق الجمعيات المصرية المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022، وقد جاء ذلك بعد المؤتمر الذي عقده وزير التعليم العالي والذي تم فيه الإعلان عن نتيجة عن التنسيق المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك المعاهد، وفي السطور التالية سوف نستعرض معكم تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022.
تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالجامعات المصرية
كانت قد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد مواعيد التقديم بتنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022 وكذلك تحديد الحد الأدنى للقبول لكل من الشعبة الادبية والعلمية ومن المقرر أن يكون ذلك بحضور السيد عطا بصفته رئيس قطاع التعليم والقائم بأعمال المشرف العام على مكتب التنسيق للجامعات، كما سوف يحضر أيضًا الدكتور عادل عبد الغفار وهو المُستشار الإعلامي والمُتحدث باسم وزارة التعليم العالي مع مجموعة من قيادات التعليم العالي.
موعد تنسيق المرحلة الثانية من القبول للجامعات المصرية 2022
تم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية المرحلة الثانية بعد الإنتهاء بشكل مباشر من تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2022، وتعتبر مؤشرات القبول في المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022 منخفضة هذا العام وذلك بحوالي 365 درجة لشعبة علمي علوم، وكذلك اقل من 341 درجة لشعبة علمي رياضة، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فجاء التنسيق القبول للمرحلة الثانية بها 264 درجة ونصف.
طريقة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة
تعتبر طريقة تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من الثانوية العامة سهلة جدًا وهي تتلخص في الآتي:
- في البداية يتم تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية من الثانوية العامة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات المصرية، حيث يجد الطالب خدمة مجانية يتيحها هذا الموقع، وهو
- https://tansik.digital.gov.eg/application/.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الخاص بي وكذلك رقم جلوسه وذلك يتمكن من التقدم في تنسيق المرحلة الثانية.
- يقوم الطالب بضرورة إدخال كافة رغبات الجامعات والكليات التي يفضلها وذلك وفقا للالتزام بقواعد التوزيع الإقليمي والجغرافي لمحل ميلاد الطالب.
- بعد الإنتهاء من إدخال كافة الرغبات سوف يتم إغلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية في تمام الساعة السابعة مساءاً في اليوم الأخير من تنسيق هذه المرحلة.
- يتم تشغيل هذه الخدمة في معامل الحاسبات داخل الجامعات المختلفة في المحددة لهذه المرحلة.
- إنتهاء الطلاب من تقديم الرغبات الخاصة بهم بحوالي خمس ايام سوف تنتهي المرحلة.
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