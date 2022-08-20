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عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 92 يوم التأسيس، لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره جلاله الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد. وبهذا اليوم العظيم تقام الخطابات الوطنية والمهرجات والعروض التي تتحدث وتثبت القيم الوطنية والتمسك بوحدة المملكة العربية السعودية بعد أن كانت قبائل وشعوب.

رسائل وعبارات تهنئة بيوم التأسيس الوطني السعودي لعام 2022 / 1444 هـ

يتبادل المواطنين السعوديين في هذه الأيام للتعبير رسائل التهنئة وعبارات مباركة عن طريق تبادل رسائل التهنئة عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي تعبيراً عن امتنانهم واعتزازهم بهذا اليوم العظيم في ذكرى التأسيس.

نشيد اليوم الوطني السعودي

تم اعتمد النشيد رسمياً عام 1984م وهو من تأليف الشاعر السعودي إبراهيم خفاجي ، وفيما يلي نص النشيد الوطني السعودي :

ارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء

وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ

رَدّدِي اللهُ أكْبَر يَا مَوْطِنِي

مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمُسلِمِين عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ

رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي الـ 92