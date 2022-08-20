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عمر شويل - جدة كيف أفك ايقاف الخدمات من الشرطة للذين لديهم عقوبات قانونية نتيجة عدد من المخلفات المالية أو المرور أو محاكم الاسرة، وتقوم وزارة العدل بتوفير الفرص للمواطنين للتعرف على خطوات رفع العقوبة للتمتع بالخدمات التي تتوفر للمواطن السعودي، وتقوم منصة تويتر بالرد على الأسئلة الشائعة والاسئلة الأكثر شيوعا بين المتعاملين، ويكون الرد أيضا على فترة الإيقاف.

وزارة العدل السعودية

أطلقت وزارة العدل السعودية نظام التسجيل والتقاضي الإلكتروني، حيث قامت باعتماد النظام الإلكتروني أساسا للتسجيل والاستعلام والدفع الإلكتروني، واتبعت الوزارة في ذلك النظام التي تم تعميمه في جميع هيئات ومنشئات المملكة في رؤية المملكة للمستقبل 2030، وكانت منصة ناجز الإلكترونية هي أساس التسجيل والاستعلام، ويكون من الاستعمالات الكثيرة للمنصة هو الاستعلام عن إيقاف الخدمات التي يكون عقوبة للمخالفات القانونية عليهم.

كيف أفك ايقاف الخدمات من الشرطة 1444 جميع التحديثات NaJiZ.sa عبر منصة ناجز

تقوم وزارة العدل وجميع وزارات ومؤسسات المملكة بشكل دوري بتحديث أنظمة التعامل فيها للتيسير على المواطنين وتلافي المشكلات بالأنظمة الجديدة، وتشمل المؤسسات الأكثر استخداما بين جميع فئات الشعب والتي يكون منها خدمات وزارة العدل، ويتم تقديم الخدمات المتكاملة وفق ألية إلكترونية تبسيطية في الاستخدام والاستعلام، وتقوم بتوفير خدمات رفع الدعاوي والاستعلام عن الجلسات ونتائج القضايا والدفع الإلكتروني بذلك، وتتلقى الوزارة جميع الشكاوى في المنظومة لتقوم بتطويرها وتحسينها بشكل مستمر.

كم الوقت الذي يستغرق إيقاف الخدمات

يستمر إيقاف الخدمات حتي يقوم صاحب العقوبة القانونية برفع العقوبة عنه، ويتم رفع العقوبة القانونية عنه باتباع عدد من الطرق:

أن يقوم بسداد الالتزامات المالية عليه.

يتم تقديم مخالصة قانونية أو مصالحة أو جدولة الديون البنكية عبر منصة ناجز والتسجيل.

تقوم المنصة برفع الإيقاف بعدها بشكل تلقائي في خلال يوم واحد.

كيف أرفع إيقاف الخدمات لغير القادرين

توفر الجمعيات الخيرية والإنسانية بالمملكة تقديم خدمات سداد الديون للسداد عن المسجونين أو المديونين كما يتم فع إيقاف الخدمات والسداد عن غير القادرين، ومن تلك المؤسسات الخيرية:

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإنسانية.

مراسلة طلبات السداد من الديوان الملكي السعودي.

التسجيل في منصة إحسان للحصول على خدمات سداد الدين عن غير القادرين.

تقديم الضمان الاجتماعي للذين لديهم رفع خدمات

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات الحصول على راتب الضمان الاجتماعي لغير القادرين، ويتساءل الذين لديهم رفع إيقاف الخدمات عن كيفية التقديم في حال تمت معاقبتهم برفع الخدمة عنهم، بأمر قضائي، ويشرح الفيديو السابق كيفية التصرف في هذه الحالة.

ماهي التعديلات الجديدة على نظام إيقاف الخدمات 1444

شملت التعديلات الجديدة إلغاء المادة رقم 46/5 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي نصت على ما يلي:”يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.

تعديل المادة رقم 83/2 ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب التنفيذ يتم بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات رقم 1،2،3،4،5 من المادة رقم 46 من النظام، ويكون قد مضى ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء، أو تعثر له أموال تكفي للوفاء، ولم يتم تقديم دعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم يخضع للاستئناف.

إضافة مادة جديدة تحمل رقم 83/3 لتكون كالآتي: أنه يتم مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام وفق الفقرات رقم 1،2،3،4،5 من المادة رقم 46، وقد مضت مدة 6 شهور، وفي حالة لم يقم المدين بالوفاء بالالتزام أو العصور على أموال كافية للوفاء بالالتزام يجوز إصدار الحكم بحبسه حسب طالب التنفيذ، ويتم استجوابه خلال فترة 15 يوماً من تاريخ الحبس، وللدائرة الإفراج في أي وقت في حالة ظهرت دلائل على الجدية في التسوية للوضع المالي.

مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر والتمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدة متعاقبة وفق إجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضرراً بالغاً.

قامت وزارة العدل بتقنين أحكام المادتين 83/2 والمادة رقم 83/3 بإضافة مادة رقم 83/4 تقوم بضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إن كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين من العمر، أو كان للمدين أولاد قاصرين وكان زوجه متوفية أو محبوسة لأي سبب كان.

كيفية رفع الإيقاف بشكل مؤقت

يتم الرفع المؤقت للعقوبة القانونية والتمتع بالخدمات إلى حين من خلال جدولة الديون، حيث يتوجه صاحب العقوبة إلى الجهة التي تم رفع الأإيقاف عنه بسببها، مثل الشرطة والتي تم من خلالها الحصول على مخالفات المرور، أو وزارة العدل لمحكمة الاسرة في حال حصل على عقوبة بسبب التخلف عن سداد مصروفات ونفقات عائلية، أو المصرف الذي تم الحصول على قرض منه وتم التخلف عن سداد الأقساط، ويتم جدولة الديون، والتقديم بطلب الجدولة الموافق عليه إلى منصة ناجز ليتم رفع الإيقاف بشكل مؤقت.

كيف أفك ايقاف الخدمات من الشرطة