أكبر وأرخص سيارة عائلية في السعودية موفرة في استهلاك الوقود، فإن السيارات العائلة هي أفضل السيارات استعمالا وأيضا الأكثر مبيعا، فهناك العديد من المواطنين يبحثون عن أفضل وأرخص سيارة عائلية جديدة في المملكة العربية السعودية، فسوف نوضح من خلال المقال عبر موقع ثقفني الإلكتروني ما هو نوع السيارة العائلية الأفضل والأرخص بالمملكة، فهناك مميزات عديدة لهذا النوع من السيارات العائلية، كما أن هناك سيارة أخري عائلية ومميزة سيارة لاندكروزر العائلية الجديدة.

أكبر وأرخص سيارة عائلية في السعودية

إن المواطنين يبحثون عن سيارة كبيرة وأيضا مطورة وموفرة في استهلاك الوقود، لذلك تم عمل إحصائية للسيارات المطابقة لمواصفات المواطنين، فوجدوا إن أرخص سيارة عائلية والأكثر مبيعا هي ميتسوبيشي اكسباندر، فهذه السيارة تحتوي علي مستويات فائقة في الأداء والراحة للمواطنين، فإن هذه المركبة تتمتع الثوب الجديد لها بالعديد من الوظائف العملية التي يستفيد منها المواطن، فقد أوضح موقع العيسائي للسيارات الميتسوبيشي السعودي أن سعر سيارة ميتسوبيشي اكسباندر تبدأ من 73 ألف ريال سعودي و50 ريال بعد إضافة القيمة المضافة، السعر قبل إضافة هذه القيمة يكون 63 ألف ريال سعودي، فإن مميزات المركبة الداخلية تكون كالأتي:

المقاعد تتميز بالمرونة لتلبية احتياجات التغير لتوفير مساحة.

توفير مقباس كهرباء للشحن في كل صف بالإضافة لمكان مخصص للتخزين.

هناك مكان كافي للأمتعة بالسيارة مع وجود المقاعد بالصف الثالث.

متاح نظام تبريد مميز بالمركبة فيوجد 8 مستويات أمامية و4 خلفية و4 في السقف لتوزيع الهواء في السيارة.

كما متوفر بالسيارة 12 ميزة داخلية من أماكن تخزين مخفية ودرج أسفل مقعد السائق موضحة بالصور.

مواصفات الأمان والأداء في السيارة

فإن أداء المحرك يكون سعته 1.5 لتر كما أن قوة استجابته تكون سريعة ودقيقة، بالإضافة أن السيارة ترتفع عن سطح الطريق من خلال العجلات حوالي 16 بوصة، تحتوي السيارة علي نظام تعليق مدعوم عن طريق ماصات صدمات تعطي تحكم وثبات للسيارة علي الطريق من الدرجة الأولي، كما أن هيكل السيارة صلب وخفيف الوزن لذلك تتميز بسهولة المناورة أي الانعطاف في الشوارع، فإن وسائل الأمان كالتالي: