كيفية الاستفادة من نقاط الراجحي في تحويلها إلى مبالغ مالية أو مشتروات

يعد مصرف الراجحي من أهم المصارف الحكومية التي تتميز بخدمات متعددة، حيث يقدم مصرف الراجحي دائما ما يقدم خدمات تمويلية متنوعة لعملائه ومن اهم مايقدمه الراجحي للعملاء تحويل نقاط الراجحي الى مبالغ مالية او الاستفادة منها فى المشتروات وسوف نوضح ذلك بداخل المقال كيفية الاستفادة واهم المتاجر التي تبدل النقاط ،وبنك الراجحي من أعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى توفير أفضل خدمة للعملاء عن طريق العديد من الاستراتيجيات والتي منها نظام النقاط.

كيفية الاستفادة من نقاط الراجحي وتحويلها الى نقود او مشتروات:

يمكنه الحصول على بعض القسائم الإلكترونية بقيمة النقاط.

استبدال النقاط في أحد الشركاء التي تتعامل مع المصرف.

إمكانية إهداء تلك النقاط للكثير منهم الأهل أو الأصدقاء للاستفادة منها.

إمكانية التبرع بها كذلك للجمعيات الخيرية

أهم شركاء بنك الراجحي:

لمصرف الراجحي شركاء من بعض المتاجر والتي تصرف نقاط الراجحي ومن تلك المتاجر ما يلي:

العربية للعود . ساكو. مكتبة جرير. نخبة العود. النهدي. السيف غاليري. المنيع. كارفور. المها للبصريات. بيرين. أسواق المزرعة. شركة المطلق المحدودة. الفرسان. كانتون. كودو. ارومة القهوة. قراس للعطور. روماوي. ريتشوالز. سنار. المطلق للمفروشات.

أهم مزايا برنامج مكافآت لاستبدال النقاط:

يضم مصرف الراجحي العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها بشكل سريع من خلال استبدال النقاط التي يتم الحصول عليها من استخدام الخدمات وتعتبر هذه النقاط كنوع من المكافأة من البنك الراجحي، وتتمثل في النقاط التالية:

بمجرد أن يقوم الشخص المتقدم بتسجيل الحساب عبر المصرف الراجحي والاشتراك في الخدمة يتم الحصول على النقاط الترحيبية بمجرد عمل البطاقة واستخدام البرنامج.

وكذلك بعد استخدام إحدى المنتجات الخاصة بالبطاقات المعتمدة من البرنامج، فيمكن الحصول على مجموعة من النقاط دون الحاجة

كيفية الاستعلام عن نقاط الراجحي:

نوضح من خلال موقعنا ثقفني كيفية الاستعلام عن نقاط الراجحي يمكن الاستعلام عن النقاط الخاصة ببرنامج المكافأة من خلال هذه الخطوات وهي: