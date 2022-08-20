موقع نتائج التوجيهي الأردن لشعب العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية tawjihi Jo

تسائل الكثيرين من طلبة التوجيهي في الأردن عن نتائج التوجيهي لكل من الشعب الادبية والعلمية من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الاردنية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موقع إلكتروني مخصص يتيح للطلاب الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة وهذا الموقع الإلكتروني سوف نعرضه لكم في السطور التالية، كما سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة الاستعلام عن نتيجة التوجيهي للشعب العلمية والأدبية في الأردن.

نتائج التوجيهي في الأردن 2022

أصبح البحث عن نتائج التوجيهي أكثر الكلمات المتصدرة في محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فجميع الطلبة والطالبات يبحثون بصورة مستمرة عن آخر تفاصيل نتائج التوجيهي في المملكة الأردنية الهاشمية حتى يتمكن كل منهم من معرفة نتيجة الثانوية العامة في الأردن، وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية موقع إلكتروني مخصص يسمح للطلبة والطالبات بالاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، وها الموقع هو tawjihi Jo، وهو يعد أحد المواقع الرسمية التي قامت بإطلاقه وزارة التربية والتعليم بمجرد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات التي كانت في الشهر الماضي، وبعدها قم تمت بالفعل إجراء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلبة والطالبات وكذلك سوق تتم عملية ورصد الدرجات بكل دقة وشفافية، من قبل مجموعة كبيرة من المعلمين المتخصصين في أعمال رصد وتدقيق الدرجات وكذلك أعمال مراجعة وفحص أوراق الإجابات.

كما قد أكدت الوزارة أنه عملية التصحيح قد استغرقت وقت كافي في هذا النظام الحديث الدقيق والذي يتسم بأنه أكثر نظام ودقه، وصرحت الوزارة أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة فقط على إعلان نتيجة التوجيهي في الأردن.

رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الأردن

يتمكن أي من طلبة وطالبات التوجيهي من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، وذلك عن طريقة الدخول إلى الرابط المخصص الذي حددته الوزارة لهذا الغرض وهو tawjihi Jo.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به وكذلك كتابة الاسم.

ثم بعدها يتم الضغط فوق الأيقونة الخاصة بعرض النتيجة حتى تظهر بعدها بشكل مباشر أمام الطالب في كافة المواد.

موعد ظهور نتيجة التوجيهي في الأردن

كانت قد صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج الطلاب من المقرر ظهورها تلوين الموافق 20 من شهر أغسطس 2022، وهذا هو الموعد الذي قامت بتحديده الوزارة لأبنائها الطلاب بخصوص ظهور نتائج التوجيهي.