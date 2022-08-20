نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري أون لاين سلفة 5000 ريال لـ قرض شخصي بدون تحويل راتب في 15 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمنح منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية سلفة 5000 ريال كحد أقصى لمن يريد الحصول على تمويل فوري أون لاين في دقائق من خلال منصة سلفة الإلكترونية، تلك المنصة التي حصلت على تصريح من البنك المركز السعودي للتمويل متناهي الصغر، فإذا كنت تريد سداد فواتير أو عليك مبلغ سلفة لآخر الشهر وتريد سداده فالأمر سهل بالدخول على رابط سلفة للتمويل وتقديم طلب سلفة فورية بشكل إلكتروني وانتظر الموافقة عليه.

تمويل فوري أون لاين سلفة 5000 ريال

هل تريد تمويل فوري أون لاين؟ من أجل الحصول على سلفة فورية تساعد مع احتياجاتك المادية ثم تقوم بسدادها على شكل أقساط شهرية حسب المدة التي تختارها، فهذا الأمر يتم من خلال الكثير من الشركات في السعودية والبنوك، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي سريع، وكذلك من ضمن الشركة تأتي سلفة مالية من منصة sulfah التي تعطي تمويل شخصي سريع وفوري دون تحويل راتب.

كيف اخذ تمويل من سلفه؟

اريد سلفة مالية ومعرفة شروط طلب سلفة لآخر الشهر من خلال الشركات التي تعمل في مجال القروض والتمويل الشخصي، فإن منصة سلفة للتمويل الشخصي تمنح عبر موقعها الإلكتروني طلب سلفة سريعة بخطوات سهلة، ولكن يجب الأول معرفة شروط الحصول على سلفة أون لاين وهي:

التقديم مخصص للمواطنين السعوديين من الجنسين.

العمر يكون ما بين (23-60) عام.

أن يكون طالب السلفة مكتمل الأهلية.

أن يكون على رأس العمل، وشرط ألا تقل مدة عمله بالقطاع الخاص عن 6 اشهر، و 3 شهور للحكومي.

دخل طالب السلفة لا يقل عن 5000 ريال شهري.

ابي سلفه مقدار 5000 ريال سعودي

أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل تأتي منصة سلفة للتمويل، وبعد معرفة الشروط يأتي خطوات تقديم طلب تمويل شخصي حتى لو عليك قرض من سلفة بالخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة سلفة تمويل.

ثم اختر طلب التمويل.

يحولك إلى صفحة تسجيل عضوية بالموقع.

وفي حالة سابقة التسجيل اضغط على الدخول لحسابك.

هنا يحولك إلى صفحة تسجيل بيانات الدخول.

بكتابة الهوية الوطنية وكلمة المرور، والضغط على تسجيل الدخول.

تمويل فوري أون لاين

بعد تسجيل الدخول تصبح داخل منصة سلفة، تقوم بتحديد المبلغ المطلوب من الحاسبة التقديرية الذي ينحصر ما بين (1000-5000)، وكذلك عدد الشهر ما بين (1- 6) اشهر، ثم تضغط على أطلب التمويل الآن.

وهنا تكون قدمت طلب تمويل شخصي من غير البنوك عبر سلفة تمويل سريع دون تحويل راتب المتقدم، حيث سيتم إيداع المبلغ بعد الموافقة في حساب الآيبان ويقوم بسداده على أقساط شهرية متساوية.