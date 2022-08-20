التيسير للتمويل المالي تسجيل دخول التمويل الشخصي

التيسير للتمويل المالي، حيث تعد شركة التيسير واحدة من كبري شركات التمويل النقدي في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يتم توفير تمويل شخصي للأفراد بالإضافة إلى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضاً التمويل الاستهلاكي، ويصلح التمويل الشخصي لجميع المتطلبات الشخصية وتحقيق الأحلام الذي يرغب كل شخص في تحقيقها مثل متطلبات الزواج أو التعليم أو تجديد المنزل أو السفر أو لقضاء الاحتياجات الطبية المتعددة، وغيرها من الأمور الأخري، وتعمل التيسير علي تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالحصول علي المبلغ المالي وفق متطلبات ميسرة علي الجميع، وسوف نوضح لكم مميزات وشروط الحصول علي تمويل من التيسير للتمويل المالي.

التيسير للتمويل المالي

يتميز التمويل الشخصي من التيسير للتمويل المالي بعدد من المزايا المتوفرة لجميع العملاء داخل الأراضي السُّعُودية، التي من أهمها ما يلي:

جميع مبالغ تمويلات التيسير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

توفير تمويل نقدي يصل إلى 200 ألف ريال.

تمنح التيسير فترة سداد سهلة ومجدولة لجميع العملاء تبدأ من 12 شهر وتصل إلى 60 شهرًا.

يتم الحصول علي إيداع سريع للمبلغ خلال مدة 24 ساعة فقط.

التمويل متوفر الحصول عليه بدون موافقة الكفيل.

يتم تحويل مبلغ التمويل دون تحويل راتب العميل إلى مَصْرِف محدد.

توفر التيسير هامش ربح تنافسي وثابت خلال فترة التمويل.

توافر مِيزة التسوية المبكرة للتمويل الذي تم الحصول عليه.

يتم صرف أي مبلغ تمويل لجميع الجنسيات من السعوديين والمقيمين.

شروط التقديم بتمويل التيسير

يتم صرف قيمة التمويلات المالية من فروع شركة التيسير بناءً علي بعض الشروط الواجب توافرها في العملاء الراغبين بالتقديم، ومن شروط الحصول علي تمويل بدون بنوك من التيسير ما يلي:

الحد الأدنى للراتب الخاص بالعميل هو مبلغ 3800 ريال للعملاء السعوديين ومبلغ 7000 ريال للمقيمين.

أن لا تقل المدة الخاصة بخدمة العمل عن 3 أشهر فيما يخص عاملي القطاع الحكومي, ومدة 6 أشهر فيما يخص عاملي القطاع الخاص وعام للمقيمين.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة وقت التقديم علي التمويل.

يجب أن يتم تقديم طلب عبر منصة التيسر الإلكترونية.

التقديم الإلكتروني بتمويل التيسير الشخصي

يتوفر التقديم في تمويلات شركة التيسير عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية السهلة علي جميع العملاء، التي تتم كالتالي: