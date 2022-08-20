روسيا: مقتل 100 مسلح بينهم 20 مرتزقا أمريكيا فى خاركوف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قالت الوزارة فى بيانها اليومى، إنه تم القضاء على 100 مسلح، بينهم 20 مرتزقًا أمريكيًا فى ضربات جوية على مواقع فصيل "كراكن" الأوكرانى المتطرف فى مدينة خاركوف.

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