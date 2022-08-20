عاجل- طائرة مسيرة تهاجم مقر أسطول البحر الأسود فى القرم دون وقوع أضرار

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول، الواقعة بمنطقة القرم، أن طائرة مسيرة سقطت على سطح مقر أسطول البحر الأسود فى سيفاستوبول، دون تسجيل أضرار.
وطالب عمدة سيفاستوبول سكان المدينة بالبقاء فى منازلهم قدر الإمكان خلال الساعة القادمة، لافتًا إلى أن وحدة المناوبة التابعة للدفاع الجوى للأسطول استهدفت الطائرة المسيرة التى كانت فى مهمة لمهاجة مقر الأسطول.
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