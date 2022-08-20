بلينكين: مساعدات إدارة بايدن العسكرية لأوكرانيا تجاوزت 10 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صدر عن الخارجية الأمريكية بشأن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف التى أعلن عنها البنتاجون والبالغة قيمتها 775 مليون دولار، قال بلينكن "إن الحزمة الجديدة تتضمن أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية، وهى معدات استخدمتها القوات الأوكرانية بشكل فعال للغاية للدفاع عن بلادها".

وأضاف "ترفع هذه الحزمة إجمالى المساعدات الأمنية الأمريكية المخصصة لأوكرانيا إلى حوالى 10,6 مليار دولار منذ بداية هذه الإدارة".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تقف مع "حلفائنا وشركائنا من أكثر من 50 دولة فى تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها ووحدة أراضيها"، مشيدا بجيش أوكرانيا وشعبها لما يتحلون به من شجاعة وقوة "غير عاديتين".

وتابع "ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة وقدرات إضافية"، مشيرا إلى أن "هذه القدرات محسوبة بدقة لإحداث أكبر قدر من الاختلاف فى ساحة المعركة وتعزيز موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات".