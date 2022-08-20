العالم اليوم - "بيركشاير" تحصل على موافقة لشراء 50 بالمئة من "أوكسيدنتال"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أغسطس 2022 10:19 صباحاً - حصلت شركة "بيركشاير هاثاواي"، التابعة للملياردير وارن بافيت، على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على شراء ما يصل إلى 50 بالمئة من شركة الطاقة "أوكسيدنتال بتروليوم كورب"، بعد أن أمضت شهورا في شراء أسهمها.

وقالت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، إن شراء "بيركشاير" لأسهم شركة الطاقة التي مقرها هيوستن، "تتماشى مع المصلحة العامة".

وكانت "بيركشاير" قد تقدمت بطلب إلى اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة في 11 يوليو الماضي لشراء المزيد من أسهم "أوكسيدنتال" التي راهنت عليها أكثر هذا العام.

وسبق أن أعلنت "بيركشاير" في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تمتلك 188 مليون سهم من الأسهم العادية في "أوكسيدنتال بتروليوم" أي ما يزيد قليلا على 20 بالمئة من الشركة، كما تمتلك 10 ملايين من الأسهم الممتازة، بالإضافة إلى حق شراء 83.9 مليون سهم عادي مقابل 5 مليارات دولار.

يذكر أن شركة "بيركشاير هاثاواي" هي شركة قابضة مقرها في أوماها، نبراسكا، وهي تمتلك مجموعة شركات تابعة في مجالات متنوعة من قطاعات الأعمال. وتركز الشركة أنشطتها الرئيسية في قطاع التأمين بجميع أنواعه، بالإضافة إلى شركات سكك حديدية وطاقة وشركات دولية لإدارة الأعمال المختلفة.