نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رواتب مكافحة المخدرات مع البدلات 1444 وفقًا لتحديد المديرية العامة لمكافحه المخدرات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الطلب الخاص برواتب مكافحة المخدرات قد تم تحديثه طبقاً للمعلن من قبل الجهات المختصة إذ أنها تعد من أبرز الأجهزة الأمنية التي عادة ما تطرح خدمات كثيرة واسعة ونشاطات تحمي المواطنين وكذلك المقيمين من هذه المخدرات، التي تعد آفة سامة يعاني منها أشخاص كثيرين ويقع تحت طائلتها شباب كثيرين، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح إليكم كم رواتب مكافحة المخدرات.

كم رواتب مكافحة المخدرات

إن رواتب الأفراد العاملين بمـكافحة المخدرات بدايتها تكن من 3220 ريال وصولاً إلى 12,225 ريال، هذا الاختلاف يكون وفقاً للرتبة التي يشغلها الفرد والدرجة الوظيفية، إلى غيرها من المعايير الأخرى التي يحدد من خلالها الراتب، وإليكم سلم رواتـب مكافحة المخدرات وهو كالآتي:

سلم العلاوات للأفراد بمكافحة المخدرات

إن القيمة الخاصة بالعلاوات تكن بداية من 130 ريال لرتبة الجندي تصل إلى 360 لرئيس الرقباء، وإليكم العلاوات السنوية للأفراد التابعين لمكافحة المخدرات وهي كالآتي:

أولاً علاوة الجندي بمكافحة المخدرات 130 ريال

جندي أول 145 ريال.

العلاوة السنوية للعريف 175 ريال.

وكيل الرقيب بمكافحة المخدرات وعلاوته السنوية 210 ريال.

الرقيب بمكافحة المخدرات 250 ريال.

رقيب أول 300 ريال.

رئيس الرقباء بمكافحة المخدرات 360 ريال.

العلاوات السنوية للضباط بمكافحة المخدرات

إن العلاوة السنوية للضباط تكن بدايتها من 380 ريال إلى 730 ريال، فهي حقاً أساسية يحصل عليها الضباط، وتختلف هذه العلاوة طبقاً للرتبة التي يشغلها الضابط، وإليكم علاوة الضباط الثانوية للعاملين بمكافحة المخدرات وهي كالآتي:

العلاوة السنوية للملازم بمكافحة المخدرات 380 ريال.

علاوة ملازم أول بمكافحة المخدرات 440 ريال.

النقيب العلاوة السنوية له تقع ما بين 265 ريال إلى 495 ريال.

الرائد العلاوة السنوية له بمكافحة المخدرات 265 ريال.

المقدم العلاوة السنوية 470 ريال.

العلاوة السنوية للعقيد 590 ريال.

العميد بمكافحة المخدرات العلاوة السنوية له 650 ريال.

علاوة اللواء بمكافحة المخدرات 730 ريال.

مزايا العمل بقطاع مكـافحة المخدرات

إن قطاع مكافحة المخدرات من القطاعات الهامة الفعالة بالمملكة السعودية، ومن يعمل به يحصل على مميزات متعددة سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وإليكم مزايا العمل بقطاع مكافحة المخدرات وهي كالآتي: