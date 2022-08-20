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عمر شويل - جدة كثرت التساؤلات التي وردت خلال هذه الفترة هي عن إجازة اليوم الوطني، وهل ستكون شاملة جميع القطاعات أم لا، إذ أن المملكة بدأت في إعطاء إجازة بشكل رسمي للاحتفال بذكرى اليوم الوطني من عام 2005 إلى وقتنا هذا، وكان ذلك بمرسوماً ملكياً من الملك عبد الله، إذ أن ذلك اليوم هو الذكرى لتأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز، ومن خلال هذا المقال سنجيب لكم عن سؤال هل اجازه اليوم الوطني السعودي تشمل القطاع الخاص أم لا.

هل اجازه اليوم الوطني السعودي تشمل القطاع الخاص

إن وزارة العمل بالمملكة السعودية قد صرحت بأن اليوم الخاص بإجازة اليوم الوطني سيكون شاملاً كافة القطاعات ومنه القطاع الخاص، وذلك طبقاً للمادة رقم 24 التابعة للائحة التنفيذية بنظام العمل، وليس هذا فقط بل أنها ستكون شاملة القطاع الحكومي طبقاً للمادة 27 من بعد المائة، و128 الخاصة باللائحة التنفيذية أيضاً التابعة للموارد البشرية، وعطلة اليوم الوطني ستكون شاملة جميع القطاعات الغير ربحية بالسعودية وفقاً للصادر من وزارة الموارد.

إجازة اليوم الوطني متى تكون

إن اليوم الوطني قد تم تحديد إجازاته من وزارة الموارد بالمملكة السعودية، وإليكم مواعيد الإجازة الخاصة باليوم الوطني طبقاً لكل قطاع وهي كالآتي:

إجازة القطاع الخاص تم الإعلان عنها من وزارة العمل لتكون بداية من الخميس الخامس والعشرين من شهر صفر الموافق 21 سبتمبر، وتنتهي بالنسبة إليهم بعد انتهاء يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر صفر الموافق 22 سبتمبر، تلك الإجازة تشمل أيضاً القطاعات الغير ربحية.

بالنسبة للقطاع الحكومي فإن الإجازة الخاصة به تبدأ بتاريخ 21 سبتمبر، وتكون مستمرة حتى إتيان يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر.

أما عن إجازة اليوم الوطني بالنسبة للبنوك فهي تبدأ 23 سبتمبر الموافق 27 صفر إلى الأحد 29 صفر الموافق 25 سبتمبر.

كم باقي على اليوم الوطني السعودي

من المعروف بأن اليوم الوطني من أهم الأشياء التي ينتظر الجميع الاحتفال بها ويترقبون إجازته بفارغ الصبر، لما يقام به من عروض وخصومات هائلة وتتزين فيه كافة الشوارع بتواجد الأعلام، كما أن السماء يكن شكلها حافلاً بالألعاب النارية، إلى غيرها من الأشياء المتميزة باليوم الوطني، وبالتالي يتساءل عن الوقت المتبقي الكثير من الأشخاص، ونظراً لأن اليوم الوطني يأتي 23 سبتمبر وبالرغم من أن الإجازات تختلف من قطاع لآخر، إلا أن الوقت المتبقي على إتيان إجازة اليوم الوطني هو 32 يوم.