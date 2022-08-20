نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط 466 ريال سيارات أحدث موديل بدون تحويل الراتب للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من الأفراد امتلاك سيارات جديدة، فالبعض يفضل أن تكون سيارته جديدة أحدث موديل، في حين أن البعض الأخر يفضل أن تكون سيارته مستعملة نظرا لخفض سعرها، ولكن قامت بعض البنوك والشركات داخل المملكة العربية السعودية بتوفير نظام التمويل للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، والحصول على تمويل سيارة بمبلغ مالي يصل لأعلى سعر حتى تتمكن من امتلاك سيارتك بأقل الإجراءات والشروط، ومتوفر لك أن تحصل على التمويل بدون تحويل راتب، أو بتحويل راتب، وكل هذا متوفر إذا كانت الشروط المعلن عنها متوافقة معك، فيمكنك التقديم لطلب تمويل سيارة جديدة من أقوى وأفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية.

عروض سيارات بنك الراجحي

قام بنك الراجحي بتوفير أفضل العروض والخدمات التمويلية والتي من بينها تمويل السيارات، سيارات مستعملة بأقل راتب، والتمويل الشخصي، والتمويل العقاري، ويوفر عروض تمويل سداد المديونية، فهو البنك الأقوى والأمثل الذي يقدم العديد من التمويلات التي تناسب جميع الأفراد من المواطنين والمواطنات السعوديين والوافدين في المملكة، وكما أنه يوفر التمويل بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب إيهما أفضل لك تقدم بطلبك حتى تحصل على تمويل المناسب لك بإجراءات سريعة ومبسطة بأقل راتب، كما أن التمويل متاح لجميع الأفراد من الموظفين والمتقاعدين.

عروض سيارات بدون تحويل راتب

هذا العرض متوفر بنسبة 50%50، أي أنك سوف تقوم بدفع الدفعة الأولى وتصل إلى 50% من قيمة المبلغ التمويلي للسيارة، فعلى سبيل المثال إذا كان مبلغ السيارة يصل إلى 100 ألف ريال، سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات، وبدون تحويل راتب، فأن القسط الشهري سوف يكون 466 ريال، ومعدل النسبة السنوي 8.40%، بفترة تأجير تمتد حتى ثلاث سنوات، والدفعة الأخيرة للتملك تصل حتى 50%، والتمويل بدون كفيل في حالة إذا وجد أن السجل الائتماني جيد ونظيف.

عروض السيارات بتحويل الراتب

هذا العرض إذا اخترت أن تقوم بتحويل الراتب الشهري إلى بنك الراجحي، فسوف تحصل عليه بقسط شهري 445 ريال، على فترة سداد تمتد حتى 3 سنوات، والدفعة الأولى 50%، ودفعة التملك 50%، ومعدل النسبة السنوي 7.89%، وهذا العرض للتمويل بدون تحويل الراتب أو بتحويل الراتب يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2022، ويمكنك أختيار أحدث السيارات من الوكلاء والمعارض التابع لبنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، لتحصل على تمويل السيارات بموافقة فورية.

كيفية طلب التمويل من الراجحي

لك العديد من الطرق التي تساعدك في الحصول على تمويلك في أسرع وقت، من ضمن تلك الطرق، هي الطريقة الأولى وهي الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 8001241222، أو من خلال تطبيق الراجحي عبر الهاتف المحمول، وسوف تحصل على تمويلك في الحال بإجراءات سريعة.