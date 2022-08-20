نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من بنك الراجحي في 30 دقيقة شروط القرض و طريقة الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الراجحي، يعد بنك الراجحي من أكبر وأقدم البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية تم تأسيس البنك عام 1957 م، يقدم البنك العديد من الخدمات التمويلية الميسرة و السريعة و الفورية حيث يسعى البنك على تقديم جميع التسهيلات التي لمساعدة عملائها، فهو من أشهر المصارف العاملة في السوق التجارية والمصرفية، ومن أكبر البنوك الرائدة في جميع دول الوطن العربي، ومن أهم التمويلات التي يقدمها البنك هو التمويل الشخصي من بنك الراجحي، وبعد التعديلات الجديدة للتمويل أصبح يمكنك الحصول على التمويل خلال 30 دقيقة فقط وهذا لكى تساعد العملاء في إنشاء مشاريع صغيرة جديدة أو القيام بحفل زفاف أو شراء بعض الأشياء وسنقدم لكم شروط و طريقة الحصول على التمويل.

شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي 1444

أهم ما يميز تمويلات الراجحي أن جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يحرص البنك على وضع شروط ميسرة لكى يتوافق مع جميع الفئات الاجتماعية للعملاء، شروط التمويل بنك الراجحي هي:

أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عام للموظف ولا يزيد عن 70 عاما متقاعد.

ألا يقل الدخل الشهري للمواطن السعودي الموظف عن 2,000 ريال سعودي، و لا يقل الدخل الشهري للمتقاعد السعودي عن 1,900 ريال سعودي.

أما المقيم ألا يقل دخله الشهري عن 5,000 ريال.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في جهة عمل معتمدة لدى المصرف.

المستندات المطلوبة للتقديم في تمويل الراجحي

لكى يستطيع العميل استكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي لابد من تقديم ورفع المستندات المطلوبة وهي:

صورة وأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

تعريف الراتب الشهري للعميل.

نموذج طلب التمويل من بنك الراجحي.

تثبيت الراتب.

كيفية الحصول على تمويل من بنك الراجحي؟

هناك أكثر من طريقة يمكنك التقديم على تمويل من بنك الراجحي، بالطرق هي:

التقديم عن طريق تطبيق الراجحي موبايل.

الذهاب إلي أقرب فرع من فروع بنك الراجحي.

الاتصال على أرقام بنك الراجحي والاستعلام عن التمويلات.

مميزات معاملات بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي من أهم البنوك السعودية وأهم ما يميزه هي: