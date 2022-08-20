“حالا برقم الاكتتاب” نتائج التكميلي بكالوريا 2022 في سوريا .. موقع وزارة التربية والتعليم السورية يترقب عدد كبير من الطلاب في مختلف انحاء سوريا بالتعرف على نتيجة التكميلي بكالوريا الدورة الثانية في مختلف المحافظات بشكل عام 2022، لكي يتم الاطمئنان على النتائج والمعدلات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات التي كانت قد انتهت خلال الفترة الأخيرة بناء على الموعد الرسمي والجدول الامتحاني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج التكميلي بكالوريا 2022 في سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج التكميلي بكالوريا في سوريا 2022

ويهتم الطلاب بالتعرف على نتيجة الدورة الثانية، بعدما تم تقديم امتحانات الدورة الأولى للفرعين العلمي والأدبي لعام 2022، والتي قد صدرت النتيجة الخاصة بها، فنجد أن امتحانات الدورة الأولى قد بدأت. سنيا بتاريخ 30/ 6 / 2022، وانتهت بعد ثلاث أسابيع بتاريخ 30/06 / 2022، وبخصوص اعلان نتائج البكالوريا 2022 سوريا للدورة الثانية، فقد نوهت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم السورية، أنه من المتوقع ان يتم صدروها في خلال أيام قليلة، وقد تصدر خلال الساعات المقبلة.

رابط استخراج نتيجة التكميلي بكالوريا في سوريا 2022 برقم الاكتتاب

وفي هذا التوقيت اهتمام كبير من قبل الطلاب واولياء الأمور في انتظار وترقب كبير للتعرف على نتائج البكالوريا 2022 سوريا، والتي من المقرر ان يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تصحيح من جميع أوراق الطلاب للدورة الثانية لعام 2022، وبعد الانتهاء من وضع العلامات على الرابط، حيث اكدت الوزارة ان اعمال رصد الدرجات قد اوشكت على النهاية تمهيدا لطرح النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

كيفية الحصول على نتائج التكميلي بكالوريا 2022 في سوريا

ويتم الحصول على نتيجة البكالوريا الدورة الثانية في سوريا لجميع الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.