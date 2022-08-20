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عمر شويل - جدة رابط noor.moe.gov.sa وخطوات التسجيل في النقل المدرسي نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444-2023 في السعودية يبحث عدد كبير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية هذا التوقيت بشكل كبير لكي يتم التعرف على كيفية التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور، حيث تعتبر خدمة النقل المدرسي هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها إلي الطلاب حتي يتمكنوا من تقديم طلب لنقلهم من مدرسة إلي مدرسة أخري بشكل إلكتروني، وهي الخدمة التي توفرها زارة التربية والتعليم السعودية الكترونيا من خلال نظام نور الالكتروني، ويمكن ان يتم العمل على متابعة تلك الطلبات المقدمة من قبل الطلاب ليتم نقلهم من مدرسة الي مدرسة أخري، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات التسجيل في النقل المدرسي نظام نور للعام الدراسي الجديد 2023 في السعودية.

التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 2023

وبالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد فنجد أنه قد تم تفعيل رابط منصة نظام نور ليتم من خلالها التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور الالكتروني، وذلك في اطار تسهيل مجموعة من الخدمات الالكترونية للطلاب واولياء الأمور من خلال المنصة.

رابط وخطوات التسجيل في النقل المدرسي نظام نور للعام الدراسي الجديد 2023 في السعودية

ويمكن أن يتم التسجيل في النقل المدرسي في نظام نور الالكتروني بسهولة بناء على مجموعة من الضوابط والشروط وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

• أولا يجب ان يتم الدخول عبر نظام نور التعليمي.

• ومن ثم يتم اختيار ايقونة تسجيل الدخول من خلال إدخال أسم المستخدم وكلمة السر ومن ثم يتم تسجيل الدخول.

• ويتم اختيار خدمة النقل المدرسي من بين الخدمات المتاحة.

• يتم تحديد طلب النقل المدرسي للعام الجديد، ثم يتم الضغط على طلب النقل المدرج.

• ومن ثم يتم الضغط على أوافق ويتم ادخال البيانات المطلوبة.

• ويتم الضغط على دفع أجر التسجيل عبر نظام سداد.

• ومن ثم يتم حفظ.

الحالات المعفاة من رسوم التنقل المدرسي في السعودية 1444

وقد حددت الوزارة مجموعة من الحالات المعفاة رسميا من رسوم التنقل المدرسي في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في حالة إذا ما كان الطلاب من تلك الأسر المستحقة الحصول على الضمان الاجتماعي، كما يتم الاعفاء رسميا في حالة إذا ما كان الطلاب من ذوي الهمم والإعاقات الخاصة.