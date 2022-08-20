رابط تقديم وظائف المخدرات 1444 عبر موقع ابشر مع شروط القبول

رابط تقديم وظائف المخدرات 1444، والتقديم من خلال موقع ابشر الإلكتروني للتوظيف ونتعرف على شروط القبول في وظائف مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر من اهم الأجهزة الأمنية الخاصة بقضايا المخدرات داخل الأراضي السعودية، ومن وظيفتها منع تداول وانتشار المواد المخدرة بين جميع الأشخاص داخل المملكة مع تطبيق كل الاجراءات الحازمة والقانونية وملاحقة جميع تجار ومتعاطي هذه السموم، أيضا من مهام وظائف مكافحة المخدرات توعية الأشخاص وخصوصا الشباب بأضرار هذه المخدرات ونتائجها السلبية والمميتة أيضا ومكافحتها على اجمل وجه، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات تقديم وظائف المخدرات 1444 بالمملكة.

رابط تقديم وظائف المخدرات 1444

كانت المديرية العامه لمكافحة المخدرات قد أعلنت عن شغل وظائف مكافحة المخدرات وهى وظائف عسكريه متوفره، وقد أعلنت عن شروط القبول التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين على التقديم في هذه الوظائف، وقد أعلنت عن رابط تقديم وظائف المخدرات 1444 التي يجب أن يتم التقديم من خلالها، التقديم على وظائف مخدرات يكون عن طريق ابشر للتوظيف التابع إلى وزارة الداخلية السعودية، ومن خلال المقالة سوف نتعرف على كل الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها عن التقديم على وظائف المخدرات بالتفاصيل.

شروط القبول في وظائف المخدرات رجال

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء ولد مع والديه خلال تواجدهم خارج الدولة.

يجب أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب حسب ما جاءت على منصة أبشر توظيف.

أن لا يكون المتقدم متزوج من امرأة غير سعودية.

لا يكون حكم على المتقدم في أحد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

يلزم اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية وأيضا الفحص الطبي.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن وفقاً للوائح الطبية.

لا يسبق للمتقدم التعين في أي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

يشترط أن يكون حاصل المتقدم على المؤهلات الدراسية المطلوبة.

خطوات ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات